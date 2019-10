Busje uitgebrand bij tankstation A28: ‘Ze kwamen nog een brandblusser halen...’

Zo is Nunspeet een hotspot geworden voor vijftig­plus­sers

3 oktober Nunspeet blijkt een hotspot van bedrijven die zich richten op 50-plussers. Dat was de gemeente ook al opgevallen: ,,We hebben wel eens gedacht of we daar toeristisch wat mee zouden moeten doen (...)” Het begon allemaal bij Well Fair, wooncomfort in het hogere segment.