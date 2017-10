Buurt in Nunspeet vreest oude toestanden met plan voor 24 studio's

Bewoners aan de Winckelweg in Nunspeet vrezen de bouw van een complex met 24 studio's op de hoek met de Nijverheidsweg. Ze denken een aantal jaren terug te worden geworpen in de tijd.

Mirian Snaterse zegt namens 65 buurtbewoners te spreken als ze het over angstgevoelens in de buurt heeft. Ze denkt dat er 'ongelimiteerd asielzoekers of arbeidsmigranten' in het pand worden ondergebracht, met alle gevolgen van dien. ,,We zijn bang dat de buurt weer gaat verpauperen. En dat er verkeersoverlast gaat ontstaan. Als de spoorbomen verderop dicht gaan, slibt het nu al dicht."

B. Zwanepol, mede-eigenaar van het vastgoedbedrijf dat achter de bouwplannen zit, vindt het klinkklare onzin: ,,Wie gaat er nou drie miljoen euro investeren in een pand om het vervolgens te laten verpauperen? Het is stemmingmakerij." De gemeente Nunspeet deelt de zorgen in de buurt evenmin, laat woordvoerder Wob Meijering weten.

Belegging

Het gaat allemaal over de hoek van de Winckelweg en de Nijverheidsweg. Het 4_U_Vastgoed van onder anderen Zwanepol kocht de locatie aan het als een beleggingsobject, vlak voor de crisis. De vrijstaande panden, waaronder een boerderijtje uit 1911, werden tijdelijk verhuurd. Nu de markt weer is aangetrokken, hebben ze de plannen uit de koelkast gehaald.

Volgens Zwanepol is er in Nunspeet een markt voor studio's met een gedeelde keuken: ,,Jongeren die op eigen benen willen staan, gescheiden mensen die in een caravan zitten. En we laten het echt niet verpauperen. Er komt een beheerder op het pand. We willen geen gespuis."

De kiem voor de angst van Snaterse werd jaren geleden ook daar gelegd. ,,We hadden regelmatig politie op de dam", zegt ze. ,,Er was drugsverkoop en wapenhandel in de panden die ze nu willen slopen. De dealers liepen hier door de straat. Arrestatieteams lagen met getrokken wapens in de bosjes." Toen er ook branden werden gesticht in de buurt, richtten ze een buurtcomité op. ,,Daarna werd het gelukkig rustiger."

Ze houdt het liever zo, zegt ze. De percelen hebben een wat overwoekerde aanblik. ,,Het is een klein natuurgebiedje." Maar Zwanepol is duidelijk: ,,De panden opknappen is financieel geen haalbare mogelijkheid. We willen er 24 studio's realiseren. Als iemand het daar niet mee eens is, hebben we daar in Nederland procedures voor."

In mei is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Nunspeet. Snaterse bracht meteen 65 handtekeningen als protest naar het gemeentehuis. Maar hoorde daar niets op. Kan kloppen, meldt Meijering. ,,De volgende stap is dat de ontwerp-vergunning wordt opgesteld en gepubliceerd wordt. En dat is het moment om een zienswijze in te dienen."

