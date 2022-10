Buurt vindt dat gestopte boer uit Elspeet in gebreke blijft bij bouwplan: ‘Stikstofrechten niet ingeleverd’

Christelij­ke autoclub toert op zaterdagen over de Veluwe: ‘Zondag is gewijd aan de Heer’

Autoliefhebbers zoeken elkaar graag op tijdens een tourrit. Lekker even rijden en elkaars auto’s bekijken en bespreken. Volgend weekend is er weer zo’n rit over de Veluwe. Heerlijk, vindt organisator Paul van den Berg van Christians & Cars. ,,We beginnen het liefst in een kerk.”

