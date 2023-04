Buurtpreventie Elspeet met dood bedreigd door verdachte man: ‘Maar inbraak is wellicht voorkomen’

Duits radarstati­on Stellung Hase in Harderwijk wordt deel van kunstwerk over Tweede Wereldoor­log

De radar van de Duitse Stellung Hase in Harderwijk keert terug in de vorm van een kunstwerk. In een metalen open constructie die op de betonnen sokkel komt te staan, worden teksten opgenomen die herinneren aan gebeurtenissen in Harderwijk tijdens de oorlog.