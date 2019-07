Caravan door brand verwoest op camping in Vierhouten

Elspeter zorgde met bebloede brieven voor ‘levende hel’ voor buren

25 juli Elspeter Jan de V. (63) zorgde er in 2017 en 2018 ruim een jaar lang voor dat zijn buren ‘in een levende hel’ zaten, zoals de officier van justitie het donderdag in de rechtbank in Zutphen omschreef. Hij stuurde het stel liefst 45 anonieme brieven vol met vreselijke (doods)bedreigingen en beledigingen en voegde aan enkele enveloppen zelfs ontlasting, bebloed wc-papier en een penetrante vislucht toe.