Caravan verandert in vlammenzee in Vierhouten: ‘Het ging razendsnel’

Ze zouden net gaan slapen toen het begon te roken in de caravan. Luttele minuten later stond hun grote Tabbert op de camping in Vierhouten in lichterlaaie. ,,Het ging razendsnel’’.

Een hoopje schroot, meer is er zondagmorgen niet over van de caravan. De zwartgeblakerde pannen staan nog keurig opgestapeld, het keukenkastje is verbrand. Van de voortent zijn alleen nog buizen te zien. De Friese eigenaar, die niet met naam in de krant wil, wijst op wat ijzeren sprieten in het gras. ,,Dat zijn de spaken van onze fietsen. Het frame was van aluminium, daar blijft niks van over.’’

Quote Toen ik de deur opende, kwam er zuurstof bij en bám, het werd een vlammenzee Eigenaar caravan

Even na middernacht ging het goed mis in deze caravan op camping De Plagge in Vierhouten. ,,Mijn vrouw lag al op bed, ik stond op het punt om te gaan slapen toen ik rook van achter het keukenblok zag komen’’, zegt de eigenaar. ,,Ik dacht: we moeten hier weg. We pakten onze telefoons en belangrijke papieren en gingen snel naar buiten. Toen ik de deur opende, kwam er zuurstof bij en bám, het werd een vlammenzee.’’

Kantje boord

Binnen enkele minuten stond de caravan in lichterlaaie. ,,Het ging razendsnel. De vlammen stonden hoog’’, zegt de Fries. ,, Wel zeven tot acht meter.’’ De naastliggende tent en caravan liepen lichte schade op, maar konden worden gered. ,,Het was kantje boord hoor’’. Hij vermoedt dat oververhitting of kortsluiting de oorzaak van de brand is. ,,Hoe het verder gaat? Het is nu een verzekeringskwestie’’.