CDA Nunspeet hekelt advertentie voor woonwijk Molenbeek: we bouwen toch voor eigen inwoners?

Volgens het CDA is dit een 'slecht signaal’ richting de bewoners van de Hullerweg, die al bijna een jaar strijden tegen de mogelijke bouw van een woonwijk in ‘t Hul Noord. Het college heeft deze weilanden afgelopen voorjaar aangewezen als officiële woningbouwlocatie. Als reden werd opgevoerd dat er in Nunspeet dringend behoefte is aan extra woonruimte, met name voor de eigen jongeren.