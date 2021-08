CDA Nunspeet: ‘Motorrijders zorgen voor overlast en onveiligheid in Vierhouten’

Afsluiten of drempels: hoe moet de Gortelse­weg in Vierhouten veiliger worden gemaakt?

9 juli Dat er iets moet worden gedaan aan de verkeersproblemen op de Gortelseweg in Vierhouten, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Er heerst echter verdeeldheid over de vraag welke maatregelen nodig én gewenst zijn. ,,De weg afsluiten gaat veel te ver.’’