CDA Nunspeet: 'Wagenpark gemeente op waterstof'

Er is werk aan de winkel, ook voor de gemeente Nunspeet. ,,We zijn gebonden aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Gelders Energieakkoord'', weet Meijer. ,,Dat betekent dat we de komende jaren grote stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid. We timmeren overigens al aardig aan de weg, bijvoorbeeld met de plaatsing van zonnepanelen op overheids - en particuliere gebouwen. Maar we zullen meer moeten doen.''