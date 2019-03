CDA-prominent: ‘Gelderland chanteert Noord-Veluwse gemeenten met verkenner’

Ermelo duurste, Nunspeet goedkoop­ste gemeente van de regio

2 maart Ermelo is de duurste gemeente in de regio West-Veluwe om te wonen als het gaat om gemeentelijke belastingen. Daar betalen inwoners gemiddeld 715 euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEG). Hoogste stijger is Putten; Nunspeet is het goedkoopst.