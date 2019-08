CDA wil duidelijkheid van minister over bomenkap in middenberm A28 tussen Wezep en Nunspeet

In een reeks vragen wil zij onder meer van de minister weten of zij op de hoogte is van de plannen, er alternatieven zijn en of kap in lijn is met het beleid van de provincie Gelderland. Namelijk dat veiligheid en bomenbehoud zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. En of de manier waarop Rijkswaterstaat over kap praat daar niet haaks op staat.