CDA wil ‘kaalslag’ in ‘unieke Veluwse bermen’ voorkomen langs A28 tussen Wezep en Nunspeet

Balans

Het nieuws schoot bij Van Ark in het verkeerde keelgat. ,,Het provinciale beleid is om zo min mogelijk bomen te kappen en te zoeken naar een goede balans tussen veiligheid en natuurbehoud", zegt de CDA’er. Hoewel de A28 een Rijksweg is, vindt Van Ark dat niet van het provinciale beleid moet worden afgeweken: ,,De snelweg gaat dwars door Gelderland. De middenberm van de A1 bij Kootwijk is onlangs ook al platgewalst.” Hij wil dat Gelderland met Rijkswaterstaat in gesprek gaat over alternatieven voor kap. In een reeks vragen wil Van Ark weten of de gedeputeerden daartoe bereid zijn.