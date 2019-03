Centrum Nunspeet krabbelt op: leegstand fors gedaald

Justitie: verdachten uit Apeldoorn, Heerde en Nunspeet moeten járen cel in voor brandstich­ting Almelo

18 maart Brandstichting in een woning in Almelo laat twee jaar na dato nog altijd diepe sporen na bij het slachtoffer. “Dit heeft mij gebroken”, zei de vrouw in haar slachtofferverklaring. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een poging tot moord. Datzelfde geldt voor brandstichting aan de Palestrinastraat in hetzelfde jaar. Het eist gevangenisstraffen van 8 tot 16 jaar tegen de verdachten uit Heerde, Apeldoorn en Nunspeet.