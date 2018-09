Chauffeur die botsabsorber ramde op A28 bij Nunspeet had te veel gedronken

Gehandi­capt meisje beschul­digt stiefvader van seksueel misbruik

20 september ,,Ik weet niet waar deze onzin vandaan komt, want ik heb niks gedaan.'' De 53-jarige Roelof D. uit Putten begrijpt niet dat hij zich donderdag bij de rechtbank in Zutphen moet verantwoorden voor seksueel misbruik. Zijn stiefdochter beschuldigt hem van ontucht op haar slaapkamer bij stichting Philadelphia in Nunspeet.