Corona in Elspeet: beierende klokken versus onbezorgd spelen

UPDATE | CORONAVIRUS Veluvine in Nunspeet zet streep door alle voorstel­lin­gen tot en met 1 april

9:53 Veluvine in Nunspeet heeft alle theater- en filmvoorstellingen voor de rest van de maand afgelast. Het gebouw blijft wel geopend en naast deze voorstellingen wordt per activiteit bekeken of het kan doorgaan. Op podia in Harderwijk gaan optredens met minder dan 100 bezoekers wel door.