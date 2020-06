Corona-maximum bereikt: verschillende stranden in Oost-Nederland afgesloten vanwege drukte

Veluws horeca-imperium broers Todic breidt uit met overname Tante Sjaan in Vierhouten

31 mei Herberg Tante Sjaan in Vierhouten is de nieuwste loot aan de stam van het horecabedrijf van de broers Edin en Semir Todic. In drie maanden is het voormalige restaurant van binnen en buiten volledig heringericht.