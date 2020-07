Corona sloeg ongenadig toe in Elspeet, maar vaccinatie is hier geen zekerheid: ‘Mijn kinderen zou ik het wél aanraden’

Als het over dat nog te vinden vaccin gaat valt er in Elspeet iets op. De teneur in Noord- en Oost-Gelderland is dat vooral 65-plussers klaar staan om zich te laten inenten. Jong-volwassenen zijn veel minder overtuigd. In Elspeet is het beeld bij een rondgang precies andersom. Jongeren zeggen vaker ‘ja’ tegen vaccinatie dan ouderen.