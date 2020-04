Coronacrisis tweede financiële klap in korte tijd voor ondernemers in Hulshorst

De burgemees­ter van Nunspeet verloor al veertig inwoners door corona en dat raakt hem diep: ‘Dit hebben we sinds WO2 niet meer meegemaakt’

10 april In Nunspeet voltrekt zich een ramp. Het coronavirus heeft in de Veluwse gemeente al zo’n veertig mensenlevens geëist. Burgemeester Breunis van de Weerd is ‘ontsteld en verdrietig’. ,,Dit raakt mij heel diep. Zoveel sterfgevallen in zo’n korte tijd is ongekend. Dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer meegemaakt.”