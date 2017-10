CU Nunspeet: 300 kilo grof afval gratis storten

Fractievoorzitter Gert Leusink van de ChristenUnie opperde deze week het idee om burgers gratis grof afval te laten storten. Nu moet er in Nunspeet nog betaald worden voor het storten van grof afval. Per keer moet minimaal 10 euro per storting worden opgehoest. ,,Als je voor het afvoeren van een paar planken en stoeptegels al een tientje kwijt bent, gooien mensen het liever gratis in de kliko'', zegt Leusink.

Minder afval

Nunspeet wil de hoeveelheid restafval per huishouden beperken. Nu is dat nog 190 kilogram per jaar per huishouden. Het streven is dat naar 100 kilogram in 2020 terug te brengen en zelfs tot maximaal 30 kilogram in 2025.

In sommige gemeenten worden de kosten voor het verminderen van het afval doorberekend aan de inwoners. De ChristenUnie in Nunspeet denkt dat een gemeentelijke verbetering van de service door mensen gratis 300 kilogram te laten storten beter werkt dan de kosten te verhogen.

Alternatieven

Leusink: ,,Als Nunspeet er niet in slaagt het aantal kilo’s restafval te verminderen, moet de afvalheffing waarschijnlijk omhoog doordat de verwerking van grijs afval nu eenmaal erg duur is. De kosten kunnen omlaag als er gratis grof afval gestort kan worden. Daarmee is ons voorstel te betalen. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.”