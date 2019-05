CU Nunspeet: meer doen om Europees geld los te peuteren in Brussel

Dat de gemeente Nunspeet nauwelijks weet te profiteren van Europese subsidies, is de lokale ChristenUnie (CU) een doorn in het oog. De partij wil dat het roer omgaat en dat er meer wordt gedaan om geld los te peuteren in Brussel.

,,Deze week werd bekend welke bedragen de Nederlandse gemeenten de afgelopen vijf jaar vanuit Brussel hebben ontvangen. Nunspeet bungelt ergens onderaan de lijst met 0,29 euro per inwoner’’, aldus raadslid Arie Harteveld. ,,Buurgemeenten hebben veel meer ontvangen. In Harderwijk ligt dat bedrag op 9,26 en in Putten zelfs op 136 euro.”

Nederland ontving de afgelopen vijf jaar zo’n 330 miljoen euro aan subsidie vanuit de Europese Unie, waarmee ruim 700 projecten een financiële steun in de rug werd gegeven. Daarvan ging slechts 8.000 euro naar Nunspeet. Ter vergelijking: Putten wist in diezelfde periode ruim 3,2 miljoen euro binnen te harken.

De CU in Nunspeet wil weten waarom het dorp telkens de boot mist. Harteveld: ,,wordt er niets aangevraagd of worden onze aanvragen afgekeurd? En is het bij onze ondernemers en organisaties wel genoeg bekend dat ook zij subsidies kunnen aanvragen?’’

Grote projecten

Volgens burgemeester Breunis van de Weerd is dat deels te wijten aan het feit dat in Nunspeet de afgelopen jaren geen grote projecten zijn uitgevoerd. Daar komt de komende jaren echter verandering in. Zo gaat het stationsgebied op de schop en wordt op sportpark De Wiltsangh een gloednieuw multifunctioneel zwembad gerealiseerd. ,,Wij gaan onderzoeken of we voor deze projecten aanspraak kunnen maken op Europese subsidies’’, aldus de burgemeester.