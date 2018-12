Culinaire hulp bij kerstdiner: ‘We komen tot in de keuken‘

Bijthond Luna en zijn baasjes definitief vertrokken uit Nunspeet: ‘het maakt ons doodsbang’

17 december De baasjes van bijthond Luna zijn met de noorderzon vertrokken. Het dier was in oktober 2016 betrokken bij twee bijtincidenten in Nunspeet, waarna burgemeester Breunis van de Weerd de hond in beslag wilde laten nemen. Daar is het echter nooit van gekomen. Zowel de hond als de twee baasjes zijn inmiddels uit Nunspeet vertrokken.