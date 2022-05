D66-statenlid Céline Blom wordt waarnemend burgemeester Nunspeet

Met video Vrachtwa­gen vliegt in brand op parkeer­plaats langs A28 Nunspeet: Voorbijgan­ger waarschuwt slapende chauffeur

Een vrachtwagen is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op parkeerplaats Willemsbos langs de A28 bij Nunspeet. De brand ontstond in een kleine vrachtwagen en ging gepaard met meerdere kleine ontploffingen van banden en vloeistofreservoirs.

