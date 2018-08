De bijbel op Graceland Festival is zo groot dat iedereen erin past

Bijbels zijn in vele soorten en maten gedrukt. Maar er kan er maar één de allergrootste zijn en die is volgende week vier dagen te bewonderen tijdens het Graceland Festival in Vierhouten.

'Deze bijbel wordt vier meter breed en drie meter hoog', zegt festival-organisator en commercieel directeur van 'Graceland' Richard Aeilkema. Dat is op papier groot genoeg voor een opname in het Guinness Book of Records, omdat daarin op dit moment achter 'grootste bijbel ter wereld' 150 bij 90 centimeter is ingevuld. Notaris Pieter Pieltjes uit Nunspeet reist zaterdag 18 augustus naar De Paasheuvel af om de hoogte, breedte en dikte van deze Nederlandse reuzenbijbel op te meten. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt", deelt projectleider en algemeen directeur van het festival Gerda van Veen-Overbosch mee. Wie voor deze dag of het hele festival een kaartje heeft gekocht kan deze opmeetactie om twee uur 's middags live gadeslaan.

Signaal

Belangrijker nog dan die vermelding in het Guinness Book of Records is het signaal dat de organisatoren van het Graceland Festival met deze bijbel willen afgeven. ,,We organiseren dit festival voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, verbinding, verdieping en ontspanning en daarbij maakt het niet uit of je gelovig bent of niet", deelt Richard mee. Hij groeide op met de gedachte dat ,,de bijbel een boek is met pasklare antwoorden op allerlei vragen", maar rept nu liever over een waardevol geschrift met woorden die inspireren.

En Gerda vult aan: ,,De bijbel is zo groot dat iedereen erin past en dat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen." Ze groeide op in Epe, in een gereformeerd gezin, en ging uit eigen interesse andere kerken bezoeken. ,,Daardoor ben ik over kerkmuren heen gaan geloven. Ik noem me zelf nog steeds christen maar ben geen lid meer van een specifieke kerk."

Zwolle

Bij Binthout in Zwolle werd deze week nog druk aan deze bijzondere bijbel getimmerd, geschuurd en geschaafd. ,,We zijn voor de uitvoering van ons idee bij dit bedrijf terecht gekomen vanwege de affiniteit van Binthout met kunstzinnige en uitdagende projecten", deelt Richard mee.

Op de werktafel aan de Herfterlaan liggen verschillende drie bij twee meter grote pagina's met houten frames eromheen. ,,We hebben de tekst op wit gekleurd kunststof gedrukt, wat het geheel een papieren uitstraling geeft", legt duo-bedrijfseigenaar Cor Wobma uit. Alle pagina's worden 'omklapbaar' aan elkaar gemonteerd met als eindresultaat een ook tekstueel complete drie bij vier meter grote en anderhalf meter dikke bijbel, gedrukt in de populaire 'Bijbel in Gewone Taal'-vertaling.

Erfgoed

Aeilkema en Van Veen zijn blij dat de Vermeulen Brauckman Stichting, die zich inzet voor het behoud van de bijbel als cultureel erfgoed, en het Nederlands Bijbelgenootschap bereid waren het project te sponsoren. ,,Want zonder hun financiële steun hadden we dit idee niet kunnen uitvoeren." Martine van Blaaderen van het NBG is onder de indruk van het resultaat. ,,Gaaf. Top. Stijlvol. En ook goed leesbaar", concludeert ze.