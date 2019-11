Derde weg voor Kulturhus Elspeet: partijen moeten met gezamenlijk plan komen

Wethouder Gert van den Berg is het allemaal om het even. ,,Het zou geweldig zijn als de twee partijen er samen uit weten te komen’’, zei hij gisteravond, tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. ,,Maar wat wij het belangrijkste vinden is dat er een oplossing wordt gevonden voor het noodlijdende Kulturhus. En of het nou plan A, B of C is dat daarvoor zorgt, is wat ons betreft bijzaak.’’