Deventenaren jagen op geesten in Nunspeet: 'Hele aparte ervaring'

VideoPraten met geesten in Huize Valentijn in Nunspeet, een groep ghosthunters uit Deventer en Twello deed het twee weken geleden en liet het resultaat begin deze week zien aan de bijna drieduizend volgers op hun YouTubekanaal. ,,We hoorden verschillende stemmen."

Angelo Mullekes (45) moest aan het begin wel even wennen, voor hem was het de eerste keer als ghosthunter. In oude vervallen panden is hij echter al twaalf jaar lang te vinden. Op zijn YouTubekanaal Urbex Kaoclan plaatst hij om de zoveel tijd video's. ,,We kijken naar het verval van zo'n gebouw, hoe het erbij staat", aldus Mullekes. Vooraf wordt gecheckt of zij het gebouw in mogen. ,,Anders loop je het risico op boetes van 500 tot 50.000 euro. Huize Valentijn in Nunspeet heeft hij al meerdere keren bezocht. ,,Wij hebben een grote aantrekkingskracht tot Huize Valentijn, omdat wij daar destijds zijn begonnen. Wij doen dit vanwege de spanning en daarom is het ook populair bij veel mensen."

Spannend werd het volgens hem zeker toen er contact gelegd ging worden met geesten in Nunspeet. ,,Het is een nieuwe en aparte ervaring. Het kan ook wel consequenties hebben. Er wordt gezegd dat je geesten mee kunt nemen als er iets fout gaat."

Volledig scherm Angelo Mullekes en zijn kompaan CJ Looman. © Angelo Mullekes

Woorden

In de video is te zien dat de groep van negen ghosthunters druk in de weer is met speciale apps, terwijl zij door het vervallen pand lopen. Mullekes: ,,Die apps zijn spiritboxen. Dit is een soort radio, waarin je relevante of niet relevante woorden kunt horen op de vragen die je als ghosthunter stelt."

Mysterieuze woorden uit de lucht via een radio, de vraag is natuurlijk of het echt is. Mullekes is overtuigd. ,,Ik neem het wel degelijk serieus. We hoorden verschillende stemmen. Als je het zelf doet, dan ervaar je het toch anders. We gaan dit ook in België en later in Duitsland doen. Dit is voor herhaling vatbaar."