Dief van glaskunstwerk Veluvine Nunspeet laat ander kunstwerk achter

Een glaskunstwerk is vorige week gestolen uit cultureel centrum Veluvine in Nunspeet. Opvallend genoeg heeft de dief er een ander kunstwerk voor teruggehangen. Maker Valerie Simons uit Harderwijk is met stomheid geslagen. ,,Wie doet nou zoiets?’’

Heel subtiel is de dief niet te werk gegaan. Het glaskunstwerk, dat door Simons is omgedoopt tot ‘Flowerbud’ en een waarde heeft van 249 euro, hing in een van de gangen van Veluvine en maakte onderdeel uit van een tijdelijke expositie. De dief heeft de creatie van de muur getrokken en vervangen door een vreemd schilderij met daarop vier hanen. Het lijkt in de verste verte niet op het glaskunstwerk van Simons, dus van een doortrapte wisseltruc kan onmogelijk sprake zijn. Wellicht kreeg de dief last van gewetenswroeging.

Het cultureel centrum aan de Molijnlaan in Nunspeet is alle werkdagen geopend en de expositieruimten in Veluvine zijn openbaar toegankelijk. De sluitingstijd varieert; die is afhankelijk van eventuele activiteiten die er 's avonds worden gehouden. Voor een dief is het dus een koud kunstje om naar binnen te glippen en zijn slag te slaan. Zeker omdat het vaak rustig is in de wandelgangen en de expositieruimten niet worden beveiligd door camera's.

Veluvine stelt zijn expositieruimten beschikbaar aan kunstenaars uit de regio Nunspeet. Tot en met 25 maart is het werk van Cissy van der Wel en Simons te bewonderen in de gangen van het cultureel centrum. ,,Heel bijzonder’’, zegt de kunstenares uit Harderwijk. ,,Dit is namelijk mijn eerste expositie.’’ Simons, die jarenlang in het buitenland heeft gewoond en een paar jaar terug samen met haar echtgenoot is neergestreken in Harderwijk, is pas sinds 2013 bezig met het maken van glaskunst. ,,Ik heb grafische opleidingen gevolgd in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Het heeft dus altijd mijn interesse gehad. Toen ik een aantal jaar geleden weer in contact kwam met wat Amerikaanse vriendinnen uit mijn jeugd, waarvan er eentje zich bezighield met het maken van glaskunst, heb ik de draad weer opgepakt.’’

Aangifte

Simons heeft zondag aangifte gedaan van diefstal. De politie neemt de zaak serieus, al is de kunstenares wel duidelijk gemaakt dat de kans klein is dat de dader wordt opgespoord, tenzij hij zichzelf aangeeft. Simons houdt desalniettemin hoop. ,,Wellicht dat dit artikel de dief ertoe beweegt het kunstwerk terug te hangen. Of misschien zijn er wel getuigen die dit lezen en tot het besef komen dat ze vorige week donderdag of vrijdag iets verdachts hebben gezien in Veluvine.’’