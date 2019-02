Diefstal bij Aldi in Nunspeet, politie zoekt daders

Hoe zit het nou precies met die Nunspeetse woningcij­fers?

1 februari Er heerst in Nunspeet grote verwarring over het rapport ‘Wonen in Balans’, waarin wordt gesteld dat in de gemeente tot 2040 behoefte is aan slechts honderd nieuwe woningen. Wethouder Jaap Groothuis probeerde donderdagavond de gemoederen te sussen, nadat het CDA om opheldering had gevraagd. Toch moest de bestuurder erkennen dat het simpelweg negeren van de cijfers geen optie is. Hoe zit het nou precies?