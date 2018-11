Dierenambulance probeert katten te redden van drugslandgoed Nunspeet

Op Landgoed Erica in Nunspeet is sprake van een puinhoop die zijn weerga niet kent. Hoofdgebouw Valentijn is na een grote brand in 2007 verworden tot een ruïne. Gewezen directeurswoning Kraaienhorst staat nog wel volledig overeind. Maar deze door krakers geconfisqueerde villa verkeert in verpauperde staat. Het is er binnen en buiten ronduit een zooitje. Het huis van de befaamde asofamilie Flodder is er niets bij.