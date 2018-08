Dikke rookwolken: olietank vat vlam in Nunspeet

Op het bouwterrein, tegenover het station van Nunspeet, wordt gewerkt aan een nieuw appartementencomplex. Behalve de brandweer kwam ook de Omgevingsdienst Noord-Veluwe ter plaatse voor milieuonderzoek. Een woordvoerder van de gemeente Nunspeet meldt dat er niemand gewond is geraakt en dat er geen gevaar was voor de gezondheid van omstanders.

Onderzoek

Hoe het kan dat een graafmachine van de aannemer op een ondergrondse olietank stuitte is niet bekend. ,,Kennelijk stond de olietank niet op de kaarten waarop staat aangegeven wat er op die locatie allemaal in de grond zit. De kraanmachinist wist er in elk geval niets vanaf'', zegt de gemeentewoordvoerder. ,,We doen onderzoek naar de tank, hoe die daar komt en waarom die niet op de tekeningen stond. Maar vooralsnog kunnen we die vragen niet beantwoorden.''