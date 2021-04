Dit is de conducteur die hét vermiste kalfje redde bij het spoor bij Hulshorst

update | video Moederkoe blijft ‘huilen’ om vermist kalfje in Hulshorst, drones helpen mee in zoektocht

8 april Het echtpaar Franken in Hulshorst vreest voor het leven van het pasgeboren kalfje dat al sinds dinsdag vermist is. Vrijwilligers kammen het gebied rondom de boerderij uit met drones en kinderen lopen met een touw door de weilanden. Maar terwijl moederkoe onophoudelijk loeit, is het dier nog altijd niet gevonden.