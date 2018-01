Dit voetbalteam uit Nunspeet vliegt gratis naar Mallorca

,,Ik zat in de auto toen ik ineens mijn naam op de radio hoorde.’’ Rene Karzijn (31) kan zijn geluk een paar uur later nog steeds niet op. De door hem ingestuurde rekening à 1942,42 euro voor twintig vliegtickets naar Mallorca werd tijdens het 538-spel ‘Hierrr Met Je Rekening’ de winnende. Met als gevolg dat de radiozender de volledige kosten betaalt.

,,Ik had de rekening in totaal drie keer ingestuurd. Geweldig dat hij er nu uit is gepikt natuurlijk’’, zegt Rene, zelf centrale verdediger in het team. ,,Ik reed naar mijn werk toen ik het hoorde in de show van Edwin Evers. Dan gaat je hart toch wel even tekeer.’’