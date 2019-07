Dit zijn de Veluwse high-tech speurneuzen in nieuwe tv-serie ‘Crime Farm’ van Nicole Kidman

Independent Forensic Services

De Stentor sprak het echtpaar de afgelopen jaren meerdere malen. Eikelenboom is bloedspoor- en DNA-expert, zijn wederhelft Selma is forensisch geneeskundige. Samen begonnen zij tien jaar geleden Independent Forensic Services (IFS) in een boerderijtje in de bossen van Hulshorst. Nadat het echtpaar aantoonde dat de in 1998 tot levenslang veroordeelde Amerikaan Tim Masters de destijds 37-jarige Peggy Hettrick niet vermoord had, werd het stel wereldberoemd. De twee experts kraken zaak na zaak.