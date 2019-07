Dit zijn de Veluwse high-tech speurneuzen in nieuwe tv-serie ‘Farm Crime’ van Nicole Kidman

update Hele ochtend geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort: reizigers nóg langer onderweg

10:48 Tussen Zwolle en Nunspeet rijden zeker tot 12.30 uur geen treinen. Na een aanrijding met een persoon in Nunspeet is het treinverkeer even voor 9.00 uur stilgelegd. Ook de overweg bij de Eperweg in Nunspeet is afgesloten voor verkeer.