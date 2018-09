Dode katten in Nunspeet werk van dierenbeul?

Is er een kattenhater actief in Nunspeet die deze dieren vergiftigt? Jolanda Niebeek vreest van wel. Haar eenjarige poes Pien overleed gisteren, nadat het beestje in een half uur tijd heel ziek was geworden. Volgens de eigenaresse is het de derde kat in twee maanden tijd die plots is gestorven. ,,Dit kan geen toeval zijn.”

Niebeek is zwaar aangeslagen. Haar kat Pien was kerngezond, toen het dier gistermiddag de deur uitging en het huis aan de Houtersweg verliet. Maar slechts een halfuur later lag Pien dood in de achtertuin. ,,Ze had allemaal schuim om haar mond. Dit moet wel gif zijn geweest. Wij vermoeden rattengif”, treurt de eigenaresse.

Schuim

Zij kent nog meer buurtgenoten die een kat zijn verloren. ,,Pien was het derde slachtoffer in twee maanden tijd. En die andere twee hadden ook schuim om de mond. Allemaal binnen een straal van enkele tientallen meters. Het lijkt er sterk op dat iemand de dieren vergiftigd heeft, maar hard bewijs heb ik daarvoor niet.” Niebeek belde vandaag met de politie. ,,De wijkagent komt hier binnenkort langs. Hopelijk stellen ze echt een onderzoek in. Want dit kan zo niet verder gaan.”

Flyers