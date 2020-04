Dodelijk ongeval in Hulshorst: Grote brand nadat na auto ook berm vlam vat

In zwembad De Hokseberg in ’t Harde zit nog geen druppel water: ‘Het is een ramp’

23 april Geen inkomsten, geen voorverkoop van abonnementen, geen druppel water. Voorzitter Bert Bossenbroek van openluchtbad De Hokseberg in ’t Harde vat het even bondig samen: ,,Het is een ramp.’’ Komende dinsdag zou het zwembad open gaan, maar nu is het de vraag of er deze zomer überhaupt nog gezwommen kan worden.