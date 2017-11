Dood edelhert vormt stilleven in Veluws bos

Natuurlijke dood

,,Dagelijks werk voor ons, hoewel je zo'n groot hert echt niet iedere week tegenkomt. Het is wel zonde, want dit dier werd waarschijnlijk jaren gevolgd door jagers en beheerders. Voor hen wordt het dan een bekende." Van Vemde verrichte sectie op het stoffelijk overschot. ,,Geen schotwonden, geen sporen van stroperij. Vermoedelijk een natuurlijke dood." Maar misschien dat een wond, opgelopen bij een mannelijke knokpartij tijdens de bronsttijd, het grote hert fataal is geworden. ,,Zo'n steekje kan een wond opleveren. Die wordt dan een ontsteking, waarna herten van nature een koele plek opzoeken. In dit geval het water."

Bacteriën

Van Vemde nam zijn aanhanger mee om het dier te vervoeren. Goed aandrukken, want het paste allemaal maar net. Het hert wordt nu als biomassa teruggegeven aan de natuur, zoals dat heet. ,,Van het wild dat we aantreffen wordt zo'n 20 procent aangeboden voor consumptie. Al het overige wordt teruggelegd. Ergens diep in de bossen uiteraard, zodat we niet een dag later opnieuw een belletje krijgen." Het hert voelde al wat stijfjes aan en van enig leven of lichaamswarmte was nauwelijks iets meer te bespeuren. ,,Niet meer geschikt voor consumptie. Daar kunnen wel een miljoen bacteriën inzitten."