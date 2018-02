Drie jaar cel geëist voor in Nunspeet gepakte verdachte van mensensmokkel

Afgestemd verhaal

De officier van justitie gaat niet mee in dit verhaal en benoemt de verklaring ‘een afgestemd verhaal’ met verdachte. Volgens hem is uit onderzoek naar voren gekomen dat de verdachte het gezin al een aantal dagen op sleeptouw had. Zo zou hij het gezin hebben opgehaald in Rotterdam en laten overnachten in een woning in Lelystad. De officier zegt dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte een rol speelt in een organisatie die smokkelt via de Balkanroute.