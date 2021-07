Dringen geblazen op toeristische route in Hulshorst: ‘Het is wachten op ongelukken’

Nunspeet twijfelt nog steeds over diftar, terwijl het afvalsys­teem in Epe effectief lijkt te zijn

23 juni Het invoeren van diftar lijkt in Epe een succes: de hoeveelheid restafval is volgens de gemeente met bijna de helft afgenomen. In Nunspeet zou het dit jaar ook ingevoerd worden, maar het gemeentebestuur twijfelt nog steeds. Het is daardoor nog maar de vraag of en wanneer ze in Nunspeet voor de gedifferentieerde tarieven gaan kiezen.