Dringende boodschap aan provincie Gelderland: ‘Wacht met afsluiten van Veluwse natuur’

Waarom verdween het grafmonu­ment van verzets­held Herman Steentjes in Elspeet?

29 december Wat is er gebeurd met het graf van verzetsheld Harmanus Nadus Steentjes in Elspeet? Van het graf is niets meer over, zowel het monument als de deksteen zijn verdwenen. Volgens lokale historicus Henk van Asselt is dat de schuld van de gemeente Nunspeet, maar die wijst de beschuldiging van de hand.