Drukte bij de Zandenplas in Nunspeet op warme nazomerdag

Video Defensie ramt rondweg Nunspeet open

12 oktober De hagelnieuwe oostelijke rondweg om Nunspeet was woensdagmiddag geblokkeerd met een metershoge stapel verhuisdozen. Niet als protest, want Nunspeet is maar wat blij met de nieuwe weg. De stapel stond er voor de openingshandeling. Defensie ging er met een pantservoertuig in volle vaart doorheen en daarmee was de weg officieel geopend.