Dure sportwagen in beslag genomen bij Nunspeet, bestuurder opgepakt

8 maart De kreet ‘applaus voor jezelf’ ging donderdagmorgen in de aula van het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg echt op. In die vestiging van de scholengemeenschap werd bekend dat de in totaal 2400 leerlingen de afgelopen weken 36.513 euro hebben opgehaald voor een kindertehuis in Roemenië.