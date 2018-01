Jezus leeft! staat op de ambulance. De blauwe sterren met een wit esculaap zijn vervangen door blauwe kruizen met Jezus redt in een klein letterkorps. Verder lijkt de ‘Bijbelbus’ sprekend op een echte ziekenauto. Links en rechts zieltjes winnend rijdt evangelist Joop van Ooijen ermee door Nederland. De ambulance duikt straks overal op. In Zeewolde, in Zwolle en de biblebelt – waarschuwt Van Ooijen. Op alle plekken namelijk waar ‘Jezus leeft’ als politieke partij bij de raadsverkiezingen een duwtje moet krijgen.

,,Het is allemaal één en dezelfde boodschap; de weg naar een levend geloof. Er zijn twee soorten geloof: het traditionele en het echte. Op de biblebelt gaan mensen met een vroom gezicht naar de kerk, waar ze nadenken hoe ze op maandag iemand kunnen flessen.”

Joop van Ooijen is de man die rechtszaken aan z’n broek kreeg omdat hij ‘Jezus Redt’ op een boerderijdak kalkte aan de A15. Levensgroot. ,,Als ze ’s nachts licht gaven waren we vanaf de maan te zien.”

De bus werd gekocht toen de ouwe blauwe evangelisatiebus niet door de apk kwam en moet de aandacht trekken van dolende zielen. ,,Wist u dat er twee miljoen depressieve mensen in Nederland zijn? Maar Jezus is de kampioen veranderaar.” Op de plek van de brancard staan twee stoelen, voor een persoonlijk gesprek. ,,Mensen die Jezus willen aannemen, daar is het ons om te doen.”

Beschermd beeldmerk

Een bijbelambulance, mag dat wel? Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland uit Zwolle twijfelt: ,,Dat hangt van de strepen af, alleen brandweer, politie en ambulances mogen rijden met rode en blauwe strepen die schuin zijn aangebracht. Het is een beschermd beeldmerk, het copyright ervan ligt bij de Staat der Nederlanden. De ambulance-ster, die we de star of life noemen, wordt binnenkort ook beschermd.”

De eigenlijke controle is in handen van het Instituut Fysieke Leefomgeving in Arnhem, waar ze lang naar de foto’s van de ambulance turen: ,,Deze kenden we nog niet.” Na wat wikken en wegen besluit de woordvoerder: het kán. Al zijn de balken met blauwe zwaailichten voor en achter nog wel een twijfelgeval. Zwaailichten zijn immers ook wezenskenmerken van een ambulance. ,,Maar daar gaat de politie weer over; zij handhaven.”

De ambulance is al meerdere keren aan de kant gezet door de politie, zegt Van Ooijen: ,,Ach, we zijn natuurlijk ook een concurrent van het systeem van de ziekenhuizen. Onze Jezus redt, onze Jezus geneest – wij bieden de mensen een levend geloof.”

Zwaailicht

Mag dat zwaailicht? Ja, zegt Paul Koetsier van de politie in Oost-Nederland. Je mag ’m hebben, maar niet aanzetten. De politie leerde van een akkefietje van 20 jaar geleden, toen de cabaretier Hans Dorrestijn zich met een oude ambulance naar theaters liet rijden. Dorrestijn kreeg hem uiteindelijk met die voorwaarde terug van justitie. ,,Als je met een werkend zwaailicht in het verkeer wordt gezien, ben je voor ons. Als het een element is om de aandacht te trekken van winkelpubliek kan dat wat ons betreft best.”

Van Ooijen is blij met de duidelijkheid. ,,Deze ambulance is een effectief middel, schrijft u dat maar. En maak in uw leven de goede keuze.”