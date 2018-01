Een bijzondere begrafenis van een bijzondere vrouw in Elspeet

In­za­me­lings­ac­tie voor verhuizing van veelbesproken hond Luna en baasjes

24 december Esther Poorter uit Nunspeet is een inzamelingsactie begonnen voor de hond Luna en haar baasjes. Ze hoopt via crowdfunding genoeg geld in te zamelen voor een verhuizing van het echtpaar en zijn veelbesproken viervoeter 'naar een mooi plekje in het buitengebied'. 'Deze hond verdient een tweede kans', schrijft Poorter.