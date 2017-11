Een paradijs voor de buitenkok in Nunspeet

Alles wat het hartje van een buitenkok begeert, is te vinden in het Rook & BBQ Experience Center in Nunspeet. ,,Een droom die uitkomt", vindt eigenaar Jan Reimer Westerhuis.

De liefhebber likt zijn vingers er bij af: een entrecote van de barbecue of een forelletje uit de rookoven. Deze mensen kijken ongetwijfeld hun ogen uit in Nunspeet, waar aan de Nijverheidsweg 4 een Rook & BBQ Experience Center is geopend met een vloeroppervlakte van 1.600 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen.

Indoor roken

Eigenaar Jan Reimer Westerhuis (43) heeft alles in huis gehaald wat het hartje van een buitenkok begeert. Maar wat heet buiten? De creatieve ondernemer geeft zoveel mogelijk zintuigen van zijn klanten de kost, want zij kunnen in het pand ook genieten van indoor barbecueën en het roken van vis en vlees. Westerhuis wil voor beleving zorgen. ,,En kennisoverdracht creëren van de authentieke manier van voedsel bereiden.'' Hij is enorm blij met zijn toko: ,,Dit is een droom die uitkomt.''

Het Rookoven Rook & BBQ Experience Center is gevestigd in een voormalige meelfabriek uit 1953. ,,Het ziet er net zo uit als toen de laatste meelzak de fabriek is uitgedragen", aldus Westerhuis. ,,Alle muren en vloeren zijn geconserveerd en zelfs de laatste handafdrukken zijn bewaard gebleven.''

Gietijzeren

In de oude meelfabriek is nu een uitgebreide keuze in rookovens en barbecues ondergebracht, zoals de merken Weber, Big Green Egg, Kamado Joe en de gietijzeren producten van Petromax.

Op de verhoogde begane grond is de winkel gehuisvest met daarin alles op het gebied van roken, barbecue en accessoires.