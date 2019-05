Eetbaar hout uit Nunspeet zet mensen aan het nadenken

,,Ja, maar dat hout is dus niet om op te eten,” reageert een bezoeker aan de Eetbaar Houtkwekerij aan de Hardenbrinkweg in Nunspeet. ,,Dat is maar net hoe je het bekijkt,” vindt Pip Gilmore (53) die gezeten op een pallet eiken stammetjes van een handvat van paktouw voorziet. Kaartje erbij met een beschrijving van de verzorging: ‘Eetbaar hout, paddestoelen uit eigen tuin’, tien euro. Eikenhout is volgens haar te kostbaar om in de open haard op te stoken of om er chips van te maken. ,,Laat het dan in het bos achter voor de vogels en de insecten of gebruik het voor de kweek van shii-take paddestoelen.”