Eigenaar Luna wil mét hond ‘zo snel mogelijk weg uit Nunspeet’

De eigenaar van de geruchtmakende hond Luna wil Nunspeet liever vandaag dan morgen verlaten, vertelde hij vanmiddag in de rechtbank in Arnhem. Daar bleek ook dat de gemeente Nunspeet alles in het werk stelt om een definitieve terugkeer van zijn gevreesde viervoeter te voorkomen. Zelfs euthanasie wordt niet uitgesloten.

,,Wij willen onze hond voorgoed terug in ons gezin’’, smeekte Gert Kersbergen de rechter. Die behandelde het beroep dat de Nunspeter en zijn vrouw hebben aangetekend tegen de beslissing om hun hond Luna te herplaatsen. De Nunspeetse burgemeester Breunis van de Weerd wil dat. Hij vindt dat de openbare orde in zijn dorp in gevaar is, als de hond thuis is. In en rond de Vlaanderenlaan vrezen ze dat de Tibetaanse Mastiff na enkele bijtincidenten opnieuw toe zal slaan.

Emoties

,,Er zijn nogal wat emoties aan de zaak gekoppeld’’, constateerde de rechter dan ook. ,,De verhoudingen zijn steeds meer op scherp komen te staan.,,Maar stel dat ik u in het gelijk stel? Is de onrust in de buurt dan weg?’’, vroeg hij Kersbergen. Die liet het antwoord in het midden. ,,Wij willen zo snel mogelijk weg uit Nunspeet.’’

Waakhond

Aangezien het nog niet zover is, zit de burgemeester Van de Weerd behoorlijk met de situatie in zijn maag. Gistermiddag werd hij vertegenwoordigd door Bert Hinderks. Die liet weten dat Nunspeet Luna koste wat het kost zo snel mogelijk wil herplaatsen. ,,Als waakhond in het buitengebied. Dan kan ze ook goed getraind worden.’’ De ambtenaar verwacht dat daar gegadigden voor zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan sluit de gemeente rigoureuze maatregelen ook niet uit. Hij nam zelfs het woord euthanaseren in de mond. ,,Maar dat is voorlopig niet aan de orde.’’

Derde incident

Dat Luna twee bijtincidenten op haar geweten heeft, was al bekend. In de rechtbank in Arnhem kwam er gisteren nog één aan het licht. De rechter haalde in totaal vijf nieuwe incidenten aan, waarvan er één door eigenaar Gert Kersbergen werd bevestigd. Dat geval vond al plaats voordat burgemeester Van de Weerd de viervoeter eind oktober 2016 in beslag liet nemen.

De hond verbleef sindsdien in een geheime opslag. Na een uitspraak van de voorzieningenrechter keerde de hond Mastiff acht maanden later weer terug. Dat leidde tot zeer ongeruste buurtgenoten. Ze vrezen dat Luna opnieuw toe zal slaan.

Geen gedragstraining

Op 9 november kreeg de zaak een bizarre wending. Omdat de eigenaren één van de voorwaarden - volgen van gedragstraining - schonden, besloot de rechter dat Luna opnieuw in beslag mocht worden genomen. De burgemeester probeerde dat tevergeefs een aantal keer. Om het toch voor elkaar te krijgen, legde hij de eigenaren een dwangsom op. Die is inmiddels volledig - 5000 euro - verbeurd.