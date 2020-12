Einde dreigt voor Zonnebloem Nunspeet, nu alle bestuursleden opstappen: ‘Optelsom van dingetjes’

video Wolf loopt in Emst door achtertuin van Gert: ‘Wow’ Maar Monique is niet blij en vreest voor haar hondjes

7 december Zit je rustig koffie te drinken, loopt er een wolf door je achtertuin. Op de Veluwe kan het. En op de Veluwe gebeurde het, in het buitengebied van Epe. Gert Gorselink keek zijn ogen uit: ,,Een unieke ervaring.’’ Even verderop was Monique Zijlmans minder aangenaam verrast toen zij dezelfde ervaring had: ,,Je schrikt je rot joh!’’