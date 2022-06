Einde huishoudschool Nunspeet in zicht: ‘De gemeente Nunspeet moet zich een beetje schamen’

Als een rotte kies in een puntgaaf gebit. Zo oogt de oude huishoudschool tussen de statige vrijstaande huizen in de lommerrijke omgeving van de Molijnlaan. De gemeente kocht het met houten platen dichtgetimmerde pand al in 2013. Plannen voor mogelijke realisatie van een schoolcampus strandden in 2017 waarna de teloorgang verder inzette. Een hekwerk, graffiti en een overwoekerd grasveld ontsieren het perceel sinds de gemeenteraad besloot van dat plan af te zien.