Eis: 6 jaar cel voor overvallers die Nunspeter voor dood achterlieten

Als het aan de officier van justitie ligt, verdwijnen twee jonge mannen uit Bergen op Zoom zes jaar achter de tralies voor een gewelddadige overval in Nunspeet. Zij zouden in de nacht van 5 op 6 juni de bewoner van een woning aan de Ribesweg voor dood hebben achtergelaten. Zonder medisch ingrijpen had de man het waarschijnlijk niet overleefd.

De 22-jarige Abdelsalam S. en de 21-jarige Mikey D. moesten zich donderdag voor de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor het geweld. Beide mannen legden een verklaring af, maar gaven daarin elkaar de schuld van het plannen van de overval. Naar eigen zeggen werden ze overgehaald door de ander en wisten ze niet waarom ze daar in mee gingen.

Vastgebonden

Beiden waren het er wel over eens dat er veel geweld was gebruikt die nacht. Maar ook daar gaven ze elkaar vooral de schuld van. De bewoner werd in zijn tuin overvallen, in elkaar geslagen en vervolgens in zijn slaapkamer vastgebonden met tape.

Ook zijn ogen werden afgeplakt met tape. Zo zou hij niet zien dat de ronde vorm die in zijn zij werd gezet een bierflesje was. 'Het was de bedoeling dat hij zou denken dat het om een pistool ging,' liet een van de verdachten de rechtbank weten. Eenmaal klaar lieten ze hem zwaargewond en vastgebonden achter.

Bloedverdunners

Zijn waren zo ernstig omdat hij bloedverdunners slikt. In het ziekenhuis duurde het nog vijf uur voordat het bloeden van de wonden stopte. Volgens de officier had het slachtoffer daar dan ook heel goed aan kunnen overlijden.

Toen de verdachten daarmee werden geconfronteerd ter zitting, lieten ze weten zich pas in de auto gerealiseerd te hebben wat er was gebeurd. 'U had terug kunnen gaan om hem te bevrijden’, hield de rechtbank hen voor. Daarop bleef het stil.

Plezier uit leven weg

Het slachtoffer was samen met zijn familie aanwezig in de rechtszaal. Tijdens zijn slachtofferverklaring werden er flink wat tranen gelaten. Vooral toen de man liet weten dat zijn kleinzoon niet meer bij hem thuis durft te komen vanwege de boeven, kreeg hij het moeilijk. 'Ook mijn dochters zijn bezorgd om mij. Ik vertrouw mensen niet meer en ik durf 's avonds de tuin niet meer in. Het is alsof het plezier in mijn leven weg is.'

Na deze verklaring barstte D. in huilen uit. 'Het spijt me nu alleen nog maar meer dat ik iemands leven heb verwoest.' Ook de andere verdachte liet weten spijt te hebben. Toch geloofde de rechtbank hen niet. 'Het komt niet bij me binnen. Het klinkt zo zakelijk.' 'Ik laat mijn emoties gewoon niet zien', antwoordde S. daar op.

Horrorfilm

De officier noemde de overval een 'script van een horrorfilm'. Volgens haar was niet alleen de impact bij het slachtoffer groot, maar heerste er in heel Nunspeet een gevoel van angst. Mede om die reden vroeg zij de rechtbank de verdachten onder het volwassenenrecht te berechten, ook al zijn ze jonger dan 23.

'Deze overval was zo gewelddadig dat de jonge leeftijd verbleekt bij de ernst van het feit.' Volgens haar is een mensenleven weinig waard voor de verdachten. Om die reden eiste zij zes jaar cel voor beide mannen. Ook zouden zij een schadevergoeding van in totaal zo'n 9.000 euro moeten betalen aan het slachtoffer.