Eis: Celstraf en gedragstraining voor dealen drugs door Nunspeter

Het wordt te druk in deze straat in Nunspeet, dus moeten de fietsen weg

8 mei Winkelen op anderhalve meter afstand van elkaar? Het is een flinke uitdaging in Nunspeet. Zelfs in de buitenlucht van de Dorpsstraat. Dus neemt de gemeente maatregelen in het zwaar door corona getroffen dorp. Uitstallingen moeten tegen de muur, fietsen zijn verboden en rechts lopen is het dringende advies.